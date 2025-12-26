PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher scheitern

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt-Biemenhorst, Zum Waldschlösschen;

Tatzeit: 23.12.2025, zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr;

Unbekannte wollten am Dienstag tagsüber in ein Wohnhaus in Bocholt-Biemenhorst einbrechen. Die Täter machten sich mit Gewalt an zwei Terrassentüren zu schaffen. Sie gelangten jedoch nicht ins Innere des Hauses an der Straße Zum Waldschlösschen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

