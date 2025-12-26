POL-BOR: Bocholt - Einbrecher scheitern
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt-Biemenhorst, Zum Waldschlösschen;
Tatzeit: 23.12.2025, zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr;
Unbekannte wollten am Dienstag tagsüber in ein Wohnhaus in Bocholt-Biemenhorst einbrechen. Die Täter machten sich mit Gewalt an zwei Terrassentüren zu schaffen. Sie gelangten jedoch nicht ins Innere des Hauses an der Straße Zum Waldschlösschen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)
