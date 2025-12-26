POL-BOR: Bocholt - Einbrecher scheitern

Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus, Adenauerring / Wüllener Straße; Unfallzeit: 23.12.2025, 18.50 Uhr; Beim Abbiegen kollidiert sind zwei Pkw am Dienstag in Ahaus. Eine 19-Jährige war gegen 18.50 Uhr mit ihrem Auto auf dem Adenauerring aus Richtung Vredener Dyk kommend unterwegs. Als die Ahauserin nach links in die Wüllener Straße abbiegen wollte, stieß sie mit dem Wagen einer 21-Jährigen zusammen: Die Nottulnerin ...

