POL-BOR: Raesfeld - Beim Einbiegen von der Straße abgekommen
Raesfeld (ots)
Unfallort: Raesfeld, Büskerhook;
Unfallzeit: 25.12.2025, 18.10 Uhr;
Leichte Verletzungen haben zwei Insassen eines Pkw am ersten Weihnachtsfeiertag in Raesfeld bei einem Unfall erlitten. Ein 21-jähriger Raesfelder war gegen 18.10 Uhr von der Straße Erdbrügge nach rechts auf den Büskerhook eingebogen, dabei von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Strommasten geprallt. Wie berichtet, fiel dadurch der Strom im betroffenen Bereich zeitweilig aus. Der 21Jährige und sein 18-jähiger Beifahrer kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. (to)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell