Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Beim Einbiegen von der Straße abgekommen

Raesfeld (ots)

Unfallort: Raesfeld, Büskerhook;

Unfallzeit: 25.12.2025, 18.10 Uhr;

Leichte Verletzungen haben zwei Insassen eines Pkw am ersten Weihnachtsfeiertag in Raesfeld bei einem Unfall erlitten. Ein 21-jähriger Raesfelder war gegen 18.10 Uhr von der Straße Erdbrügge nach rechts auf den Büskerhook eingebogen, dabei von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Strommasten geprallt. Wie berichtet, fiel dadurch der Strom im betroffenen Bereich zeitweilig aus. Der 21Jährige und sein 18-jähiger Beifahrer kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell