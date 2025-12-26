POL-BOR: Reken - Einbrecher stehlen Geld und Schmuck
Reken (ots)
Tatort: Bahnhof Reken, Hedwigstraße;
Tatzeit: zwischen 24.12.2025, 14.00 Uhr, und 25.12.2025, 12.55 Uhr;
Bei einem Einbruch haben Unbekannte in Bahnhof Reken zwischen Mittwoch- und Donnerstagnachmittag Schmuck und Bargeld entwendet. Die Täter waren mit Gewalt in ein Wohnhaus an der Hedwigstraße eingedrungen: Sie hatten sich dazu an der Terrassentür zu schaffen gemacht. Die Polizei bittet um Hinweise an das zuständige Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
