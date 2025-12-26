Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Einbrecher stehlen Geld und Schmuck

Reken (ots)

Tatort: Bahnhof Reken, Hedwigstraße;

Tatzeit: zwischen 24.12.2025, 14.00 Uhr, und 25.12.2025, 12.55 Uhr;

Bei einem Einbruch haben Unbekannte in Bahnhof Reken zwischen Mittwoch- und Donnerstagnachmittag Schmuck und Bargeld entwendet. Die Täter waren mit Gewalt in ein Wohnhaus an der Hedwigstraße eingedrungen: Sie hatten sich dazu an der Terrassentür zu schaffen gemacht. Die Polizei bittet um Hinweise an das zuständige Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell