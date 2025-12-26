PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BOR: Gronau - 27-Jähriger mit Messer verletzt
56-Jährige festgenommen
Mordkommission im Einsatz

Gronau (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Borken und der Polizei Münster

Am Donnerstagnachmittag (25.12., 14:00 Uhr) ist ein 27-Jähriger durch einen Messerstich auf der Landstraße Graeser Brook zwischen Ahaus und Gronau schwer verletzt worden. Die Polizei hat eine 56-jährige Tatverdächtige festgenommen und eine Mordkommission eingerichtet.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhren die 56-jährige Tatverdächtige, ihre 23-jährige Tochter und deren 27-jähriger Partner in einem Auto von Ahaus nach Gronau. Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung soll die 56-Jährige Pfefferspray eingesetzt haben, woraufhin der 27-jährige Fahrer das Fahrzeug stoppte. Im Rahmen einer dann außerhalb des Fahrzeugs stattfindenden Auseinandersetzung soll die 56-Jährige den 27-Jährigen ebenfalls mit einem Messer angegriffen und mit einem Stich in den Oberkörper schwer verletzt haben. Andere Verkehrsteilnehmer sind durch die Auseinandersetzung nicht gefährdet worden.

Die 56-Jährige flüchtete anschließend vom Tatort. Die 23-Jährige fuhr den 27-Jährigen in ein nahegelgenes Krankenhaus, wo er durch Rettungskräfte versorgt wurde. Es besteht keine Lebensgefahr. Für die Fahndung nach der Tatverdächtigen setzte die Polizei unter anderem einen Hubschrauber und eine Einsatzhundertschaft ein. Die 56-Jährige stellte sich am Donnerstagabend (25.12., 18:05 Uhr) auf einer Polizeiwache in Gronau. Die Beamten nahmen die Gronauerin mit deutscher und türkischer Staatsangehörigkeit vorläufig fest.

Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der Ermittlungen.

Eine Mordkommission ist bei der Polizei Münster im Einsatz. Im Laufe des Tages soll über eine Vorführung der Tatverdächtigen zwecks Prüfung der Anordnung der Untersuchungshaft entschieden werden.

Presseauskünfte erteilt Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Rufnummer 0172 2913810.

Kontakt für Medienvertreter:

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

