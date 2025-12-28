POL-BOR: Ahaus - Einbruch in Einfamilienhaus
Ahaus (ots)
Tatort: Ahaus, Jutestraße;
Tatzeit: zwischen 25.12.2025, 12.00 Uhr und 27.12.2025, 10.00 Uhr;
In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Ahaus. Die Einbrecher verschafften sich zwischen Donnerstagmittag und Samstagmorgen durch eine Hintertür gewaltsam Zutritt zum Inneren des Hauses an der Jutestraße. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand der konkrete Beuteschaden noch nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (jh)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
