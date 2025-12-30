PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Pkw im Bereich des Außenspiegels beschädigt: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Straelen (ots)

Am Sonntag (28. Dezember 2025) kam es zwischen 10:00 Uhr und 22:30 Uhr an der Zeppelinstraße in Straelen zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde dabei ein abgestellter Pkw (Fiat Talento) im Bereich des Außenspiegels auf der Fahrerseite beschädigt. Der Nutzer des Wagens, ein 49-jähriger Mann aus Straelen, informierte nach Bekanntwerden des Sachschadens die Polizei. Die oder der Unfallverursacher hatte sich von der Örtlichkeit entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Hinweise zum zuvor beschriebenen Sachverhalt nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

