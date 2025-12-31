Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Kupferkabel entwendet: Zeugen gesucht

Goch (ots)

Zwischen Freitag (26. Dezember 2025), 08:00 Uhr und Dienstag (30. Dezember 2025), 07:00 Uhr kam es an der Voßheider Straße in Goch zu einem schweren Diebstahl. Der oder die Täter beschädigten bzw. entwendeten ein Kupferkabel an einer Kirche und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Die Kripo Goch hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter 02823 1080 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell