PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Fahrrad sichergestellt: Kripo sucht Eigentümer eines Mountainbikes

POL-KLE: Kevelaer - Fahrrad sichergestellt: Kripo sucht Eigentümer eines Mountainbikes
  • Bild-Infos
  • Download

Kevelaer (ots)

Am Dienstag (26. August 2025) wurde durch Beamte der KPB Kleve gegen 18:15 Uhr an der Rheinstraße in Kevelaer ein Fahrrad sichergestellt. Das schwarze Mountainbike des Herstellers "Bulls" war teilweise mit Carbonfolie überklebt und zudem wurde die Rahmennummer unkenntlich gemacht.

Im Rahmen der Ermittlungen richtet sich die Kripo Goch (Telefon: 02823 1080) an die Öffentlichkeit und sucht den Eigentümer des Mountainbikes oder Personen welche weiterführende Hinweise geben können. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren