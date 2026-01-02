Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Fahrrad sichergestellt: Kripo sucht Eigentümer eines Mountainbikes

Bild-Infos

Download

Kevelaer (ots)

Am Dienstag (26. August 2025) wurde durch Beamte der KPB Kleve gegen 18:15 Uhr an der Rheinstraße in Kevelaer ein Fahrrad sichergestellt. Das schwarze Mountainbike des Herstellers "Bulls" war teilweise mit Carbonfolie überklebt und zudem wurde die Rahmennummer unkenntlich gemacht.

Im Rahmen der Ermittlungen richtet sich die Kripo Goch (Telefon: 02823 1080) an die Öffentlichkeit und sucht den Eigentümer des Mountainbikes oder Personen welche weiterführende Hinweise geben können. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell