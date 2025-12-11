Feuerwehr Neukirchen-Vluyn

FW Neukirchen-Vluyn: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person - Feuerwehren Krefeld und Neukirchen-Vluyn im Einsatz

Krefeld/Neukirchen-Vluyn (ots)

Am Donnerstagmittag gegen 13:50 Uhr alarmierte die Kreisleitstelle Wesel die Löschzüge Neukirchen und Vluyn sowie die Löschgruppe Niep zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen auf die Nieper Straße im Stadtgebiet Krefeld.

Hintergrund der Alarmierung war, dass zahlreiche Kräfte der Feuerwehr Krefeld zeitgleich bei einem größeren Paralleleinsatz gebunden waren. Ergänzend zur Freiwilligen Feuerwehr Hüls und Teilen der Berufsfeuerwehr Krefeld wurden daher Einheiten der Feuerwehr Neukirchen-Vluyn über die Leitstelle Krefeld angefordert.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte der Feuerwehr Neukirchen-Vluyn befanden sich bereits Einsatzkräfte der Feuerwehr Krefeld vor Ort. Es war zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw gekommen. In einem der Fahrzeuge war eine Person eingeklemmt. Aufgrund des Verletzungsmusters wurde die Person per Sofortrettung und hydraulischen Rettungsgeräten durch die Feuerwehr Krefeld aus dem Fahrzeug befreit.

Die Kräfte der Feuerwehr Neukirchen-Vluyn übernahmen die Betreuung der beiden verletzten Insassen des zweiten Pkw bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Zusätzlich wurden auslaufende Betriebsmittel abgestreut und die Batterie des verunfallten Fahrzeugs abgeklemmt.

Ein angeforderter Rettungshubschrauber aus Duisburg landete im unmittelbaren Umfeld der Einsatzstelle.

Nach Abschluss aller Maßnahmen wurden die Einheiten der Feuerwehr Neukirchen-Vluyn durch die Einsatzleitung der Feuerwehr Krefeld aus dem Einsatz entlassen.

Die Zusammenarbeit zwischen den Feuerwehren Krefeld und Neukirchen-Vluyn verlief reibungslos und unterstrich die Bedeutung interkommunaler Unterstützung bei größeren Einsatzlagen.

Original-Content von: Feuerwehr Neukirchen-Vluyn, übermittelt durch news aktuell