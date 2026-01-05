Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Arbeitsmaschinen von Betriebsgelände entwendet: Zeugen gesucht

Wachtendonk-Wankum (ots)

Zwischen Mittwoch (31. Dezember 2025), 17:00 Uhr und Freitag (2. Januar 2026), 10:00 Uhr wurden an der Bröhlstraße in Wachtendonk zwei Arbeitsmaschinen von einem Betriebsgelände entwendet. Bei den Maschinen handelte es sich um einen Radlader sowie einen Bagger. Wie sich der oder die Täter Zugriff auf die abgestellten Maschinen verschaffen und diese von der Tatörtlichkeit entwenden konnten, ist Teil der laufenden Ermittlungen.

Die Kripo Geldern ermittelt und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell