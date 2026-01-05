Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Mofa entwendet: Kripo nimmt Ermittlungen auf und sucht Zeugen

Issum-Sevelen (ots)

Im Zeitraum von Samstag (3. Januar 2026), 20:00 Uhr und Sonntag (4. Januar 2026), 17:45 Uhr wurde an der Dorfstraße in Issum ein Mofa entwendet. Der 34-jährige Halter des rot-schwarzen Mofas (Hersteller: Aprilla // Versicherungskennzeichen "193KAD") hatte dieses, mit einem Ketten- und Lenkradschloss gesichert, im Bereich einer Grundstückszufahrt abgestellt.

Hinweise zum Sachverhalt bitte unter 02831 1250 an die Kripo Geldern. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell