Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Einbruch in Einfamilienhaus: Täter werden durch Zeugen gestört

Rees (ots)

Im Zeitraum von Freitag (2. Januar 2026), 16:50 Uhr und Samstag (3. Januar 2026), 07:35 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Rees ein. Die Täter beschädigten "An der Friedburg" ein Fenster des Hauses und drangen so in die Räumlichkeiten vor. Diese wurden durch die Täter durchsucht. Zum aktuellen Zeitpunkt kann noch keine Aussage zu einer möglichen Tatbeute gemacht werden. Durch eine unbeteiligte Zeugin konnten am Samstag (3. Januar 2026) gegen 07:35 Uhr zwei männliche Täter im Haus angetroffen werden, welche sich dann von der Örtlichkeit entfernten. Die Zeugin konnte die beiden Männer wie folgt beschreiben:

Täter 1:

- männlich - ca. 180 cm groß - südeuropäisches Erscheinungsbild - schwarze Jacke - Kapuzenpullover - Rucksack

Täter 2:

- männlich - ca. 180 cm groß - südeuropäisches Erscheinungsbild - dunkle Jacke - Rucksack

Die Kripo Emmerich sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02822 7830 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell