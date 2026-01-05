PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Viele Verkehrsunfälle im Kreis aufgrund Glätte
Glücklicherweise nur zwei Personen leicht verletzt

Kreis Kleve (ots)

Der Wintereinbruch mit Schnee und Glatteis hat am Niederrhein zwar viel Unfälle zur Folge gehabt, diese verliefen aber größtenteils eher glimpflich. Insgesamt wurden der Polizei im Kreis Kleve von Freitag (02. Januar 2026) bis Montagmorgen (05. Januar 2026), Stand 09:30 Uhr, 65 Verkehrsunfälle gemeldet, die im Zusammenhang mit den winterlichen Straßenverhältnissen standen. Dabei wurden bei zwei Unfällen insgesamt zwei Personen leicht verletzt, bei den anderen 63 Unfällen entstand Sachschaden. Die Polizei rät weiterhin dringend allen Verkehrsteilnehmern, ihre Fahrweise den Witterungsverhältnissen anzupassen. Und (aufgrund von gegenteiligen Feststellungen der Beamtinnen und Beamten): spätestens jetzt sollte allen Autofahrern klar sein, dass Sommerreifen nicht mehr zulässig und vor allem nicht geeignet sind! (sp)

