LPI-GTH: Einbruchsversuch

Arnstadt (ots) - In die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Alexander-Winckler-Straße versuchten ein oder mehrere Personen gewaltsam einzudringen, was allerdings misslang. Der oder die Täter entwendeten zudem vor der Wohnung abgestellte Schuhe im Gesamtwert von circa 200 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 05. Januar, 15.00 Uhr und gestern, 07.30 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0004445/2026) ...

