LPI-GTH: Einbruchsversuch
Gotha (ots)
Gestern, in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 18.45 Uhr versuchten ein oder mehrere unbekannte Personen in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Clara-Zetkin-Straße einzudringen. Das Vorhaben misslang. Es entstand Sachschaden an der Wohnungstür. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0004397/2026) entgegen. (jd)
