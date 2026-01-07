PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch

Arnstadt (ots)

In die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Alexander-Winckler-Straße versuchten ein oder mehrere Personen gewaltsam einzudringen, was allerdings misslang. Der oder die Täter entwendeten zudem vor der Wohnung abgestellte Schuhe im Gesamtwert von circa 200 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 05. Januar, 15.00 Uhr und gestern, 07.30 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0004445/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 06.01.2026 – 13:15

    LPI-GTH: Quad abgebrannt

    Eisenach (ots) - Offenbar bei Schneeräumarbeiten geriet heute Morgen ein Quad in Brand. Die 43-jährige Fahrerin befuhr die Mühlhäuser Straße und konnte das Fahrzeug gerade noch rechtzeitig abstellen. Das Fahrzeug brannte komplett nieder, Personen wurden nicht verletzt. Ein technischer Defekt gilt nach derzeitigen Erkenntnissen als wahrscheinlich. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 10:15

    LPI-GTH: Zeugen gesucht

    Eisenach (ots) - Die Polizei Eisenach bittet um Hinweise nach einem Vorfall gestern Vormittag. Nach einer bisherigen Zeugenaussage soll der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs gegen 13.30 Uhr in der Alexanderstraße auf Höhe der Querstraße auf eine Fußgängerin zugefahren sein. Diese wollte gerade die Alexanderstraße überqueren. Die Frau konnte offenbar eine Kollision nur vermeiden, weil sie zur Seite auf den Gehweg sprang. Der Pkw fuhr in Richtung Schillerstraße davon. ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Platzverweis nicht nachgekommen

    Arnstadt (ots) - Ein 32-Jähriger löste gestern Abend einen Polizeieinsatz in der Alfred-Ley-Straße aus. Im Bereich eines Supermarktes und eines Schnellrestaurants beleidigte der Mann mehrere Kunden. Die Beamten sprachen dem 32-Jährigen einen Platzverweis aus. Diesem kam er nicht nach und wurde infolge dessen in Gewahrsam genommen. Ein Atemalkoholtest wurde durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert von rund 2,0 Promille, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren