LPI-GTH: Quad abgebrannt
Eisenach (ots)
Offenbar bei Schneeräumarbeiten geriet heute Morgen ein Quad in Brand. Die 43-jährige Fahrerin befuhr die Mühlhäuser Straße und konnte das Fahrzeug gerade noch rechtzeitig abstellen. Das Fahrzeug brannte komplett nieder, Personen wurden nicht verletzt. Ein technischer Defekt gilt nach derzeitigen Erkenntnissen als wahrscheinlich. (ah)
