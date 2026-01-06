LPI-GTH: Quad abgebrannt

Eisenach (ots) - Die Polizei Eisenach bittet um Hinweise nach einem Vorfall gestern Vormittag. Nach einer bisherigen Zeugenaussage soll der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs gegen 13.30 Uhr in der Alexanderstraße auf Höhe der Querstraße auf eine Fußgängerin zugefahren sein. Diese wollte gerade die Alexanderstraße überqueren. Die Frau konnte offenbar eine Kollision nur vermeiden, weil sie zur Seite auf den Gehweg sprang. Der Pkw fuhr in Richtung Schillerstraße davon. ...

mehr