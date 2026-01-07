PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Werkzeuge entwendet

Eisenach (ots)

Aus einem in einer Hofeinfahrt in der Straße "Baumgarten" geparkten Mercedes entwendeten ein oder mehrere Unbekannte Werkzeuge im Wert von etwa 5.000 Euro. Der Tatzeitraum liegt zwischen gestern, 18.00 Uhr und heute, 03.40 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0004476/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

