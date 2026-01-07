LPI-GTH: Werkzeuge entwendet
Eisenach (ots)
Aus einem in einer Hofeinfahrt in der Straße "Baumgarten" geparkten Mercedes entwendeten ein oder mehrere Unbekannte Werkzeuge im Wert von etwa 5.000 Euro. Der Tatzeitraum liegt zwischen gestern, 18.00 Uhr und heute, 03.40 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0004476/2026) entgegen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell