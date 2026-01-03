PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall auf der K 414 mit leicht verletzter Person

Northeim (ots)

37154 Northeim, K414, Levershausen Richtung Sudheim, 02.01.2026, 12:36 Uhr

NORTHEIM (sch)

In den Mittagstunden am Freitag, den 02.01.2026, kam es auf der K414 Levershausen in Richtung Sudheim zu einem Verkehrsunfall eines alleinbeteiligten Autos.

Die 19-Jährige Autofahrerin befuhr die K414 in Richtung Sudheim. In einer scharfen, langgezogenen Linkskurve kam sie zunächst mit den linken Reifen auf die Gegenfahrbahn, weshalb sie abbremste und vermutlich aufgrund der nicht den Witterungsbedingungen angepassten Geschwindigkeit im Kurvenausgang nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Auto kam im Straßengraben zum Stehen. Die Außentemperatur betrug ca. 2 Grad Celsius. Die Fahrbahn war nass und am Fahrbahnrand befand sich Schnee in einer Höhe von ca. 5 cm. Eine 16-Jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

