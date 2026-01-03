POL-NOM: Betrunkener Autofahrer mit Pkw im Graben durch die Polizei Northeim festgestellt
Northeim (ots)
37181 Hardegsen / Lichtenborn, Bundesstraße 241, Freitag, 02.01.2026, 03:20 Uhr
NORTHEIM (sch)
Am Freitag, in der Nacht vom 01.01. auf den 02.01., wird gegen 03:20 Uhr durch einen Bürger ein VW Passat mit zwei Insassen schräg im Straßengraben an der B241 gemeldet.
Bei der Kontrolle durch die Polizei Northeim räumt der 47-jährige Autofahrer ein, Alkohol getrunken zu haben.
Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Durch die Polizei wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein des 47-Jährigen sichergestellt. Zudem wurde eine Blutprobenentnahme durch einen Arzt durchgeführt.
