PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Betrunkener Autofahrer mit Pkw im Graben durch die Polizei Northeim festgestellt

Northeim (ots)

37181 Hardegsen / Lichtenborn, Bundesstraße 241, Freitag, 02.01.2026, 03:20 Uhr

NORTHEIM (sch)

Am Freitag, in der Nacht vom 01.01. auf den 02.01., wird gegen 03:20 Uhr durch einen Bürger ein VW Passat mit zwei Insassen schräg im Straßengraben an der B241 gemeldet.

Bei der Kontrolle durch die Polizei Northeim räumt der 47-jährige Autofahrer ein, Alkohol getrunken zu haben.

Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Durch die Polizei wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein des 47-Jährigen sichergestellt. Zudem wurde eine Blutprobenentnahme durch einen Arzt durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 12:12

    POL-NOM: Diebstahl aus Kino

    Uslar (ots) - Uslar, (go), Dienstag, der 30.12.2025, 07:15 Uhr. Zwei bislang unbekannte, weibliche, (dunkel gekleidete), Personen verschafften sich auf unbekannte Art und Weise Zugang zum Haupteingang des Kinos und entwendeten zwei Kinosessel. Als sie von einem Zeugen angesprochen wurden, ließen sie die Sessel stehen und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 12:12

    POL-NOM: Brand eines Müllcontainers

    Uslar (ots) - Uslar, (go), Küstriner Straße, Donnerstag, der 01.01.2026, 03:05 Uhr Ein 31- jähriger Anwohner aus Uslar meldete einen Brand eines Müllcontainers, der aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten ist. Der Brand wurde durch die örtliche Feuerwehr gelöscht. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 12:11

    POL-NOM: Sachbeschädigung durch Feuer an Bäumen

    Uslar (ots) - Uslar, (go), Am Eichholz, (Waldweg) und OT Schoningen, Feldweg, (Nähe Gut Steimke), Donnerstag, der 01.01.2026, zwischen 00:00 Uhr und 14:20 Uhr. Unbekannte Personen zündeten einen Silvesterböller in einem Baum. Die örtliche Feuerwehr löschte den Brand. Der Baum musste anschließend gefällt werden, weil er einsturzgefährdet war. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Des Weiteren entdeckte ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren