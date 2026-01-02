Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand eines Müllcontainers

Uslar (ots)

Uslar, (go), Küstriner Straße, Donnerstag, der 01.01.2026, 03:05 Uhr Ein 31- jähriger Anwohner aus Uslar meldete einen Brand eines Müllcontainers, der aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten ist. Der Brand wurde durch die örtliche Feuerwehr gelöscht. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell