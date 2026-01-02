Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Leichtkraftrad beschädigt - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Hinter der Kapelle, Donnerstag, 01.01.2026, 01.30 - 12.00 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 01.30 Uhr und 12.00 Uhr wurde ein ordnungsgemäß abgestelltes Leichtkraftrad vermutlich durch ein selbstgebautes Sprengmittel beschädigt.

Das Zweirad wurde zuvor unbeschädigt auf einem Parkplatz für Zweiräder durch den 49-jährigen Geschädigten abgestellt. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf einen niedrigen dreistelligen Betrag.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

