Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 54-jährige verunfallt auf winterglatter Fahrbahn und verletzt sich leicht

Northeim (ots)

37181 Hardegsen/ OT Lichtenborn, B241, Mittwoch, 31.12.2025, 18.30 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine 54-jährige Frau aus Uslar befuhr am Mittwochnachmittag die B241 von Hardegsen in Richtung Uslar. Auf Höhe der Ortschaft Lichtenborn kam sie in einer dortigen Rechtskurve auf Grund von nicht angepasster Geschwindigkeit von der winterglatten Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Schutzplanke. Die 54-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt und musste in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden.

Am Pkw und an der Schutzplanke entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000,00 Euro.

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

