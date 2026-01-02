Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unbekannte Täter beschädigen Briefkasten durch Feuerwerkskörper

Bad Gandersheim (ots)

37574 Einbeck, Ortsteil Kreiensen, Wilhelmstraße

Im Zeitraum des 31.12.2025, 22:40 Uhr- bis 31.12.2025, 23:00 Uhr, beschädigen drei männliche Täter einen Briefkasten in der Wilhelmstraße 4 durch Feuerwerkskörper. Der Briefkasten wird hierdurch vollständig beschädigt. Kurz nach der Tat entfernen sich die Täter fußläufig in unbekannte Richtung. Der Gesamtschaden wird hierbei auf 50EUR geschätzt.

Durch einen Zeugen werden die Täter wie folgt beschrieben: Männlich, zwischen 14- 16 Jahre alt, etwa 175cm groß, dunkel gekleidet, sportliche Statur. Weitere Erkenntnisse liegen bislang nicht vor.

Mögliche Zeugen, die weitere Hinweise zum oben geschilderten Sachverhalt geben können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei in Bad Gandersheim zu melden: (05382/95390)Füh

