Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ruhige Silvesternacht

Einbeck (ots)

- Einbeck, Mi., 31.12.2025 - Do., 01.01.2026

Einbeck (pfa)

Die Silvesternacht ist im Bereich Einbeck insgesamt ruhig verlaufen.

Es kam zu vereinzelten Einsätzen, überwiegend wegen ruhestörenden Lärms. Diese lagen im üblichen Rahmen und konnten ohne besondere Vorkommnisse abgearbeitet werden. Der Großteil der Einsätze war nicht auf den Jahreswechsel zurückzuführen. Die typischen Einsatzlagen, wie Sachbeschädigungen oder Körperverletzungen durch Feuerwerkskörper blieben aus.

Die Polizei Einbeck bedankt sich für das besonnene Verhalten der Bürgerinnen und Bürger.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell