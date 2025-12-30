Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Taschendiebstahl

Northeim (ots)

Moringen, Industriestraße, Montag, 29.12.2025, 12.40 Uhr

MORINGEN (Wol)

Am Montag gegen 12.40 Uhr kam es in einem Baumarkt in der Industriestraße in Moringen zu einem Taschendiebstahl.

Eine 67-jährige Frau wurde von einem Pärchen angesprochen und dadurch abgelenkt. Bei der Frau war auch ein Mann mit dabei, der ebenfalls mehrere Fragen stellte. Das Pärchen sei aufdringlich gewesen und habe wenig Abstand gehalten. An der Kasse bemerkte die 67-Jährige das Fehlen ihrer Geldbörse, welche sie in einem Stoffbeutel aufbewahrte, samt Inhalt (Dokumente, Bankkarte, über 300 EUR Bargeld).

Die beiden Personen konnten wie folgt beschrieben werden:

Frau:

- Ca. 45 Jahre alt

- Ca. 165 cm groß

- Kräftiger Körperbau

- Dunkler Pferdeschwanz

- Dunkler Steppmantel

Mann:

- Ca. 50 Jahre alt

- Ca. 165 cm groß

- schlank

- Drei-Tage-Bart

- Schwarze Jacke

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell