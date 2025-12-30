Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw

Einbeck (ots)

- 37574 Einbeck, Beethovenstraße, So., 28.12.2025, 17:30 Uhr - Mo., 29.12.2025, 13:00 Uhr

Einbeck (pfa)

In der Zeit von Sonntag bis Montagmittag kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Das Fahrzeug wurde am Sonntag, gegen 17:30 Uhr, ordnungsgemäß in der Beethovenstraße geparkt. Am Montag, gegen 13:00 Uhr, stellte der Eigentümer des VWs zwei platte Reifen an seinem Polo fest. Die bislang unbekannte Täterschaft stach mit einem scharfkantigen Gegenstand in die Reifen, sodass die Luft entweichen konnte.

Hinweise die zur Aufklärung der Tat führen werden bei der Polizei Einbeck entgegengenommen.

