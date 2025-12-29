Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fuchs beißt Kind

Northeim (ots)

Northeim Northeim, Stadtgebiet, Sonntag, 28.12.2025

NORTHEIM (Wol)

Am Sonntagvormittag wurde über den Polizeinotruf mehrfach ein Fuchs im Northeimer Stadtgebiet gemeldet. Der Fuchs zeigte wenig Scheu., konnte jedoch nicht mehr aufgefunden werden. Gegen 11.35 Uhr wurde ein fünfjähriges Mädchen von dem Fuchs ins Bein gebissen. Das Kind wurde leichtverletzt in ein Göttinger Krankenhaus gebracht.

Nach erneuter intensiven Suche konnte der Fuchs durch eine Streife der Polizei Northeim im Bereich der Göttinger Straße gegen 13.10 Uhr entdeckt werden. Durch die hinzugerufene Freiwillige Feuerwehr Langenholtensen konnte das Tier eingefangen werden.

Nach Rücksprache mit einer Tierklinik und dem Veterinäramt Northeim kam aufgrund des Verhaltens des Tieres nur eine fachgerechte Tötung in Betracht, welche durch einen Jäger in einem Waldstück durchgeführt wurde.

