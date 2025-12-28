Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrzeugführer unter Drogen- und Alkoholeinfluss kollidiert mit einer Lichtzeichenanlage im Bereich des Bahnübergangs und wird dann von der Regionalbahn erfasst

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim / Harriehausen, 27.12.2025, 21:00 Uhr:

Am Abend des 27.12.2025, gegen 21:00 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Mann aus Bad Gandersheim mit seinem VW Golf die Kreisstraße 617 aus Richtung Bad Gandersheim kommend. Im Bereich einer scharfen Linkskurve kam der Fahrzeugführer bei winterglatter Fahrbahn vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Lichtzeichenanlage im Bereich eines Bahnübergangs.

Durch den Aufprall wurde der VW Golf so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und mit dem Heck im Bereich der dort verlaufenden Bahngleise zum Stillstand kam.

Kurze Zeit später näherte sich eine Regionalbahn aus Richtung Bad Harzburg kommend dem Bahnübergang. Trotz einer durch den Zugführer umgehend eingeleiteten Gefahrenbremsung kam es zu einer Kollision zwischen dem Zug und dem Pkw. Der Zug kam erst nach etwa 400 Metern zum Stehen.

Weder der 22-jährige Fahrzeugführer noch die Insassen der Regionalbahn wurden verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten des Polizeikommissariats Bad Gandersheim beim Fahrzeugführer drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC. Zudem wurde Atemalkohol festgestellt.

Aufgrund der Feststellungen wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde beschlagnahmt; ihm wurde das Führen von Kraftfahrzeugen bis auf Weiteres untersagt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Bei der Unfallaufnahme waren neben den eing. Polizeibeamten noch Feuerwehr- und Rettungskräfte sowie die Straßenmeisterei Einbeck beteiligt. Der Bahnabschnitt war für die Dauer der Unfallaufnahme bis ca. 23:45 Uhr voll gesperrt. Für die Fahrgäste wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. (at)

