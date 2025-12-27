Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Einfamilienhaus

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg, Bovender Straße, Montag 22.12.2025, 12:00 Uhr bis Freitag 26.12.2025, 17:30 Uhr

Noch unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Hauseigentümer aus und brachen im angegebenen Zeitraum in das Einfamilienhaus ein. Sie durchsuchten alle Räume nach Wertgegenständen und entwendeten nach dem derzeitigen Ermittlungsstand Bargeld im Wert von ca. 100 Euro sowie eine Goldmünze. Durch den Einbruch entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu diesem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim unter der Telefonnummer 05551/9148-115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell