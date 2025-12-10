Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Nächtlicher Brand zwischen Wohngebäuden

Stuttgart (ots)

- Brandausbreitung über die Fassade bis ins Dachgeschoss - Aufwendige Löschmaßnahmen erforderlich - Insgesamt 3 Wohngebäude mit knapp 40 Personen geräumt

Zahlreiche Anrufer meldeten der Feuerwehr Stuttgart gegen 02:00 Uhr am Mittwochmorgen einen Mülltonnenbrand in der Gerberstraße in Stuttgart-Süd. Durch die Integrierte Leitstelle Stuttgart wurde daraufhin ein Löschzug der Feuerwache 1 zur Einsatzstelle entsandt.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte sich das Feuer zwischen zwei Wohnhäusern bereits auf die Gebäudefassade und einen PKW ausgebreitet. An dem betroffenen Gebäude finden derzeit Sanierungsmaßnahmen der Fassade statt, weshalb ein Baugerüst aufgebaut war. Die massive Rauchentwicklung betraf drei Wohnhäuser mit zahlreichen betroffenen Bewohnern. Die beengte Bebauung erschwerte anfänglich die Löscharbeiten.

Die ersten Einheiten der Feuerwehr erhöhten das Alarmstichwort, um ausreichend Personal an der Einsatzstelle vorzuhalten. Während des Einsatzes wurde das Feuer mit insgesamt drei Löschrohren, davon eins über den Korb der Drehleiter, abgelöscht. Parallel hierzu kontrollierte die Einsatzkräfte alle drei betroffenen Wohngebäude auf einen möglichen Raucheintrag. Im weiteren Verlauf musste die Fassade sowie das Dach auf Glutnester kontrolliert werden. Auf Grund der Sanierungsarbeiten, bei denen eine Wärmedämmung aufgebracht wird, gestaltete sich dies als sehr zeitintensiv. Durch die große Hitzeentwicklung sind an den zwei Nachbargebäuden die Fensterscheiben teilweise gerissen.

Insgesamt 39 betroffene Personen wurden während des Einsatzes in einem Bus der SSB betreut. Bis auf drei Wohnungen im Brandobjekt konnten alle Bewohner im Laufe der Nacht wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Eine Brandwache der Feuerwehr bleibt zunächst vor Ort, die Einsatzstelle wird am nächsten Morgen nochmals kontrolliert.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Löschzug, Kleineinsatzfahrzeug Türöffnen

Feuerwache 2: Löschzug, Gerätewagen Logistik -Hygiene, Inspektionsdienst

Feuerwache 3: Direktionsdienst, 2 Hilfeleistungslöschfahrzeuge

Feuerwache 4: Gerätewagen Atemschutz-Messtechnik

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Birkach: Gerätewagen-Messtechnik

Rettungsdienst

Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, 1 Rettungswagen, 1 Krankentransportwagen

