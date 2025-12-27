PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Kennzeichen

Einbeck (ots)

37574 Einbeck/Salzderhelden, Alte Bahnhofstraße, Bahnhof Einbeck-Salzderhelden

Freitag, 26.12.2025, 11:50 Uhr

EINBECK (schu)

Im bislang unbekanntem Tatzeitraum bis Freitag, 26.12.2025, 11:50 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft sowohl das vorderes als auch das hintere Kennzeichenschild eines auf dem Parkplatz am Bahnhof Einbeck-Salzderhelden abgestellten Pkw Citroen.

Zeugen, die verdächtige Umstände und/oder Personen im Bereich des Parkplatzes am Bahnhof festgestellt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck unter Telefonnummer 05561-31310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

