Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Kennzeichen

Einbeck (ots)

37574 Einbeck/Salzderhelden, Alte Bahnhofstraße, Bahnhof Einbeck-Salzderhelden

Freitag, 26.12.2025, 11:50 Uhr

EINBECK (schu)

Im bislang unbekanntem Tatzeitraum bis Freitag, 26.12.2025, 11:50 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft sowohl das vorderes als auch das hintere Kennzeichenschild eines auf dem Parkplatz am Bahnhof Einbeck-Salzderhelden abgestellten Pkw Citroen.

Zeugen, die verdächtige Umstände und/oder Personen im Bereich des Parkplatzes am Bahnhof festgestellt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck unter Telefonnummer 05561-31310 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell