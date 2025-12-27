POL-NOM: Diebstahl von Kennzeichen
Einbeck (ots)
37574 Einbeck/Salzderhelden, Alte Bahnhofstraße, Bahnhof Einbeck-Salzderhelden
Freitag, 26.12.2025, 11:50 Uhr
EINBECK (schu)
Im bislang unbekanntem Tatzeitraum bis Freitag, 26.12.2025, 11:50 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft sowohl das vorderes als auch das hintere Kennzeichenschild eines auf dem Parkplatz am Bahnhof Einbeck-Salzderhelden abgestellten Pkw Citroen.
Zeugen, die verdächtige Umstände und/oder Personen im Bereich des Parkplatzes am Bahnhof festgestellt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck unter Telefonnummer 05561-31310 zu melden.
