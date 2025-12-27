Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperverletzung mit Hundeleine

Northeim (ots)

37154 Northeim, Neustadt, Freitag, 26.12.2025, 11:10 Uhr

Am Freitag gerieten gegen 11:10 Uhr zwei Männer in der Northeimer Straße "Neustadt" in einen Streit. Im Verlauf des Streits schlug der 55-jährige Northeimer das 45-jährige Northeimer Opfer mit einer Hundeleine. Dabei wurde das Opfer am Ohr getroffen und leicht verletzt. Der Vorfall soll von einem Zeugen beobachtet worden sein, der noch nicht bekannt ist. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim (Tel.: 05551/9148-115) zu melden.

