Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperverletzung mit Hundeleine

Northeim (ots)

37154 Northeim, Neustadt, Freitag, 26.12.2025, 11:10 Uhr

Am Freitag gerieten gegen 11:10 Uhr zwei Männer in der Northeimer Straße "Neustadt" in einen Streit. Im Verlauf des Streits schlug der 55-jährige Northeimer das 45-jährige Northeimer Opfer mit einer Hundeleine. Dabei wurde das Opfer am Ohr getroffen und leicht verletzt. Der Vorfall soll von einem Zeugen beobachtet worden sein, der noch nicht bekannt ist. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim (Tel.: 05551/9148-115) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

  • 27.12.2025 – 08:14

    POL-NOM: Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol

    Einbeck (ots) - 37574 Einbeck, Bundesstraße 3, zwischen Mühlenbeck und Einbeck Freitag, 26.12.2025, 14:45 Uhr ENBECK (schu) Am zweiten Weihnachtsfeiertag wurde der Polizei Einbeck ein weißer Geländewagen Mitsubishi mit auffälliger Fahrweise auf der Bundesstraße 3 gemeldet, welcher bereits mehrmals in den Gegenverkehr geraten sei und entgegenkommende Verkehrsteilnehmende hierdurch hätten abbremsen müssen. Der Pkw ...

    mehr
  • 27.12.2025 – 08:11

    POL-NOM: Diebstahl von Kennzeichen

    Einbeck (ots) - 37574 Einbeck/Salzderhelden, Alte Bahnhofstraße, Bahnhof Einbeck-Salzderhelden Freitag, 26.12.2025, 11:50 Uhr EINBECK (schu) Im bislang unbekanntem Tatzeitraum bis Freitag, 26.12.2025, 11:50 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft sowohl das vorderes als auch das hintere Kennzeichenschild eines auf dem Parkplatz am Bahnhof Einbeck-Salzderhelden abgestellten Pkw Citroen. Zeugen, die verdächtige Umstände und/oder Personen im Bereich des ...

    mehr
  • 24.12.2025 – 15:52

    POL-NOM: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

    Uslar (ots) - 37194 Bodenfelde, Kreisstraße 449 zwischen Wiensen und Bodenfelde, Mittwoch, 24.12.2025, 10:21 Uhr, Bodenfelde (Gro) Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 77-jähriger aus Bodenfelde mit seinem Pkw Ford die K 449 von Bodenfelde kommend in Rtg. Wiensen. Ausgangs einer Rechtskurve geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Pkw Land Rover, welcher von einer 19-jährigen ...

    mehr
