Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Uslar (ots)

37194 Bodenfelde,

Kreisstraße 449 zwischen Wiensen und Bodenfelde, Mittwoch, 24.12.2025, 10:21 Uhr,

Bodenfelde (Gro)

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 77-jähriger aus Bodenfelde mit seinem Pkw Ford die K 449 von Bodenfelde kommend in Rtg. Wiensen. Ausgangs einer Rechtskurve geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Pkw Land Rover, welcher von einer 19-jährigen aus der Gemeinde Wesertal geführt wurde. Der 77-jährige Fahrzeugführer des Ford wurde durch den Aufprall in seinem Pkw eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Die 19-jährige Fahrzeugführerin des Land Rover wurde bei dem Unfall leichtverletzt. Ihre 47-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus der Gemeinde Wesertal, wurde durch den Unfall im Fahrzeug eingeklemmt und schwerstverletzt einem Krankenhaus zugeführt. An den verunfallten Pkw entstand jeweils Sachschaden von ca. 15.000 Euro. Im Einsatz waren die Polizei Uslar sowie weitere Kräfte der Polizeiinspektion Northeim zur spezialisierten Unfallaufnahme, die Feuerwehren Uslar, Wiensen und Bodenfelde, die Straßenmeisterei Uslar sowie mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell