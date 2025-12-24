PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Uslar (ots)

37194 Bodenfelde,

Kreisstraße 449 zwischen Wiensen und Bodenfelde, Mittwoch, 24.12.2025, 10:21 Uhr,

Bodenfelde (Gro)

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 77-jähriger aus Bodenfelde mit seinem Pkw Ford die K 449 von Bodenfelde kommend in Rtg. Wiensen. Ausgangs einer Rechtskurve geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Pkw Land Rover, welcher von einer 19-jährigen aus der Gemeinde Wesertal geführt wurde. Der 77-jährige Fahrzeugführer des Ford wurde durch den Aufprall in seinem Pkw eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Die 19-jährige Fahrzeugführerin des Land Rover wurde bei dem Unfall leichtverletzt. Ihre 47-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus der Gemeinde Wesertal, wurde durch den Unfall im Fahrzeug eingeklemmt und schwerstverletzt einem Krankenhaus zugeführt. An den verunfallten Pkw entstand jeweils Sachschaden von ca. 15.000 Euro. Im Einsatz waren die Polizei Uslar sowie weitere Kräfte der Polizeiinspektion Northeim zur spezialisierten Unfallaufnahme, die Feuerwehren Uslar, Wiensen und Bodenfelde, die Straßenmeisterei Uslar sowie mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 24.12.2025 – 12:37

    POL-NOM: Diebstahl aus Pkw

    Bad Gandersheim (ots) - 37581 Bad Gandersheim, Bahnhof, Tatzeitraum: Mittwoch, den 24.12.2025 06.30- 11.00 Uhr In den frühen Morgenstunden an Heiligabend kam es auf dem Parkplatz des Bahnhofes in Bad Gandersheim zu einem Diebstahl aus zwei geparkten Pkw. Bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich mittels Einschlagen der Fensterscheibe Zugang zu den Pkw. Der Innenraum wurde daraufhin durchwühlt und Wertgegenstände entwendet. Sollten Sie sachdienliche Hinweise zur ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 09:12

    POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

    Northeim (ots) - Northeim, Obere Straße, Montag, 22.12.2025, 09.30 - 10.00 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Montag im Zeitraum von ca. 09.30 - 10.00 Uhr parkte die Meldende ein Firmenfahrzeug in der "Obere Straße" in Northeim auf Höhe eines Kindergartens. Als die Frau zu dem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte Beschädigungen an der Fahrerinnenseite. Es entstand ein geschätzter Schaden von mindestens 3.000 Euro. Ein Hinweis auf die unbekannte Person oder das Fahrzeug gibt es nicht. ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 11:13

    POL-NOM: Mülltonnen brannten

    Northeim (ots) - Northeim, Berliner Allee, Sonntag, 21.12.2025, 05.05 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Sonntag gegen 05.05 Uhr entdeckte eine Zeugin eine brennende Papiermülltonne in der Berliner Allee in Northeim und informierte sofort die Feuerwehr. Vor Ort konnten zwei brennende Mülltonnen festgestellt werden. Eine davon war komplett zerstört. Die zweite Mülltonne war stark beschädigt. Durch die Freiwillige Feuerwehr Northeim konnte der Brand gelöscht werden. Der Schaden wird ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren