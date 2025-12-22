Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mülltonnen brannten

Northeim (ots)

Northeim, Berliner Allee, Sonntag, 21.12.2025, 05.05 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Sonntag gegen 05.05 Uhr entdeckte eine Zeugin eine brennende Papiermülltonne in der Berliner Allee in Northeim und informierte sofort die Feuerwehr.

Vor Ort konnten zwei brennende Mülltonnen festgestellt werden. Eine davon war komplett zerstört. Die zweite Mülltonne war stark beschädigt. Durch die Freiwillige Feuerwehr Northeim konnte der Brand gelöscht werden. Der Schaden wird auf 400 Euro geschätzt.

Die Brandursache ist aktuell unbekannt.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell