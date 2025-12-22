PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Betrunken Unfall gebaut

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Bundesstraße 3, Sonntag, 21.12.2025, 18.55 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Wol)

Am Sonntag gegen 18.55 Uhr befuhr ein 50-jähriger Mann aus Neustadt am Rübenberge mit einem Auto die B3 aus Bovenden in Richtung Nörten-Hardenberg. Laut eigener Aussage nahm er kurz vor Nörten-Hardenberg sein Handy in die Hand und übersah eine Linkskurve, wodurch er nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum im Straßengraben kollidierte.

Eine Streife der Polizei Göttingen erreichte nach dem Rettungsdienst und der eingesetzten Feuerwehr die Unfallörtlichkeit. Aufgrund von Atemalkoholgeruch wurde beim Unfallfahrer ein freiwilliger Test durchgeführt. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,4 Promille. Bei der weiteren Kontrolle ergab sich der Verdacht einer Urkundenfälschung. An dem Unfallauto waren luxemburgische Kennzeichen angebracht, welche mittels polizeilicher Auskunftssysteme ohne Ergebnis abgefragt wurden. Auf Nachfrage gab der Mann an, dass Auto am selben Tag in Göttingen gekauft zu haben. Die Kennzeichen wurden beschlagnahmt.

Bei dem 50-Jährigen konnte durch eine eingesetzte Streife der Polizei Northeim keine Fahrerlaubnis gefunden werden. Er gab zwar an, dass er eine Fahrerlaubnis besitzen würden, aber auch eine polizeiinterne Recherche ergab, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt.

Bei dem Unfall verletzte sich der 50-Jährige leicht, weshalb er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Hier wurde auch eine Blutprobenentnahme durchgeführt.

Das Auto wurde stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit, weshalb ein Abschleppunternehmen zur Bergung hinzugerufen wurde. Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn teilweise gesperrt werden. Die Schäden durch den Unfall werden auf ca. 7.000 Euro geschätzt.

Gegen den Mann wurden drei Strafverfahren eingeleitet (Verdacht Fahren ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkoholkonsum und Verdacht Urkundenfälschung).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

