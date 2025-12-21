PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Polizei vermiest Vorweihnachtszeit

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, Landstraße zw. Einbeck u. Salzderhelden, Fr. 23:45 Uhr

Einbeck (beu)

Einer Streife der Einbecker Polizei fiel am Freitag, kurz vor 0.00 Uhr, ein Rollerfahrer auf, welcher von der Aral-Tankstelle in Einbeck in Richtung der Ortschaft Salzderhelden fuhr.

Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 23-jährige Rollerfahrer aus dem Bereich Uslar selbst im Sitzen Schwierigkeiten hatte, nicht zu schwanken.

Bei einer Atemalkoholkontrolle wurde ein Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit erreicht. Zudem reagierte ein durchgeführter Urin-Test positiv auf Cannabisprodukte. Hinzu kam noch, dass der 23-Jährige einen aktuellen Haftbefehl hatte und gar keine Fahrerlaubnis für den Roller. Somit wurde dem Rollerfahrer eine Blutprobe entnommen und er wurde anschließend vorerst dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

    POL-NOM: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Rückingsallee, Samstag, 20.12.2025, 13:45 Uhr Northeim(mho) Im genannten Zeitraum kam es auf einem Supermarktparkplatz in Northeim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte den ordnungsgemäß geparkten Pkw VW einer 47-jährigen Frau aus Kalefeld. Anschließend entfernte sich die Person ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. Am Pkw der Frau ...

    POL-NOM: Verkehrsunfallflucht in Bad Gandersheim

    Bad Gandersheim (ots) - Unfallort: 37581 Bad Gandersheim, Northeimer Straße 14, dortiger Ramba Zamba Parkplatz Unfallzeitpunkt: Freitag, 19.12.2025 ca. 15:30 Uhr Der bislang unbekannte Fahrzeugführer beschädigt einen ordnungsgemäß geparkten Volkswagen. Anschließend entfernt sich der Unfallbeteiligte von der Örtlichkeit ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Laut Augenzeugen soll es sich bei dem ...

    POL-NOM: Autolack zerkratzt

    Northeim (ots) - Katlenburg-Lindau OT Lindau, Mittwoch, 17.12.2025, 16.00 Uhr bis Donnerstag, 18.12.2025, 09.00 Uhr LINDAU (Wol) Im Zeitraum von Mittwoch ca. 16.00 Uhr bis Mittwoch ca. 09.00 Uhr parkte der 74-jährige Geschädigte sein Auto der Marke Opel in der Straße "Markt" in Lindau. In diesem Zeitraum zerkratzte eine unbekannte Person mit einem unbekannten Gegenstand den Lack der Fahrerseite von der Fahrertür bis zum hinteren Kotflügel. Dadurch entstand ein ...

