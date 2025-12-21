Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Polizei vermiest Vorweihnachtszeit

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, Landstraße zw. Einbeck u. Salzderhelden, Fr. 23:45 Uhr

Einbeck (beu)

Einer Streife der Einbecker Polizei fiel am Freitag, kurz vor 0.00 Uhr, ein Rollerfahrer auf, welcher von der Aral-Tankstelle in Einbeck in Richtung der Ortschaft Salzderhelden fuhr.

Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 23-jährige Rollerfahrer aus dem Bereich Uslar selbst im Sitzen Schwierigkeiten hatte, nicht zu schwanken.

Bei einer Atemalkoholkontrolle wurde ein Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit erreicht. Zudem reagierte ein durchgeführter Urin-Test positiv auf Cannabisprodukte. Hinzu kam noch, dass der 23-Jährige einen aktuellen Haftbefehl hatte und gar keine Fahrerlaubnis für den Roller. Somit wurde dem Rollerfahrer eine Blutprobe entnommen und er wurde anschließend vorerst dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell