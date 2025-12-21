POL-NOM: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht
Northeim (ots)
37154 Northeim, Rückingsallee, Samstag, 20.12.2025, 13:45 Uhr
Im genannten Zeitraum kam es auf einem Supermarktparkplatz in Northeim zu einer Verkehrsunfallflucht.
Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte den ordnungsgemäß geparkten Pkw VW einer 47-jährigen Frau aus Kalefeld.
Anschließend entfernte sich die Person ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen.
Am Pkw der Frau entstand Sachschaden i.H.v. 1000 Euro.
