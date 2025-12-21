PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Rückingsallee, Samstag, 20.12.2025, 13:45 Uhr

Northeim(mho)

Im genannten Zeitraum kam es auf einem Supermarktparkplatz in Northeim zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte den ordnungsgemäß geparkten Pkw VW einer 47-jährigen Frau aus Kalefeld.

Anschließend entfernte sich die Person ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen.

Am Pkw der Frau entstand Sachschaden i.H.v. 1000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

