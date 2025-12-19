POL-NOM: Autolack zerkratzt

Polizeiinspektion Northeim

Katlenburg-Lindau OT Lindau, Mittwoch, 17.12.2025, 16.00 Uhr bis Donnerstag, 18.12.2025, 09.00 Uhr

LINDAU (Wol)

Im Zeitraum von Mittwoch ca. 16.00 Uhr bis Mittwoch ca. 09.00 Uhr parkte der 74-jährige Geschädigte sein Auto der Marke Opel in der Straße "Markt" in Lindau. In diesem Zeitraum zerkratzte eine unbekannte Person mit einem unbekannten Gegenstand den Lack der Fahrerseite von der Fahrertür bis zum hinteren Kotflügel. Dadurch entstand ein geschätzter Sachschaden von 900 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 91480.

