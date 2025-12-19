Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht

Einbeck (ots)

- 37574 Einbeck, Sülbecksweg, Mi. 17.12.2025, 02:30-10:30 Uhr

Einbeck (pfa)

In der Nacht am 17.12.2025 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht. Der 34-jährige Einbecker parkte seinen BMW in der Straße Sülbecksweg in Einbeck. Am Morgen gegen 10:30 Uhr bemerkte er, dass sein Fahrzeug beschädigt wurde und sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort entfernt hat.

Die Schadenshöhe am Fahrzeug wird auf ca. 4000 Euro geschätzt.

Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen nimmt die Polizei Einbeck entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell