Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geldbörse aus Einkaufstasche entwendet

Einbeck (ots)

- 37574 Einbeck, Beverstraße, Mo. 15.12.2025

Einbeck (pfa)

In einem Lebensmittelmarkt ereignete sich am Montag ein Geldbörsendiebstahl. Die 70-jährige Anzeigenerstatterin aus Einbeck führte ihr Portemonnaie in einer Einkaufstasche mit sich. Als sie ihre Einkäufe an der Kasse bezahlen wollte, stellte sie den Diebstahl fest.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell