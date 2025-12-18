POL-NOM: Geldbörse aus Einkaufstasche entwendet
Einbeck (ots)
- 37574 Einbeck, Beverstraße, Mo. 15.12.2025
Einbeck (pfa)
In einem Lebensmittelmarkt ereignete sich am Montag ein Geldbörsendiebstahl. Die 70-jährige Anzeigenerstatterin aus Einbeck führte ihr Portemonnaie in einer Einkaufstasche mit sich. Als sie ihre Einkäufe an der Kasse bezahlen wollte, stellte sie den Diebstahl fest.
Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle
Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell