Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unter Drogeneinfluss E-Scooter gefahren

Northeim (ots)

Northeim, Güterbahnhofstraße, Mittwoch, 17.12.2025, 18.00 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Mittwoch kontrollierte eine Streife der Polizei Northeim einen 39-jährigen Northeimer, der mit einem E-Scooter die Güterbahnhofstraße befuhr.

Bei der Kontrolle konnten neurologische Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen vorherigen Drogenkonsum schließen lassen können. Ein freiwillig durchgeführter Urintest reagierte positiv auf Amphetamin und Methamphetamin.

Dem Northeimer wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobenentnahme in der Northeimer Dienststelle durchgeführt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

