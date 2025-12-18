POL-NOM: Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss

Bad Gandersheim (ots) - Am 05.12.2025, gegen 17:45 Uhr, kam es in 37574 Einbeck im Ortsteil Greene in der Leinestraße auf Höhe der Hausnummer 4 zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine bislang unbekannte Person befuhr mit dem bislang unbekannten Pkw die Leinestraße in Richtung L487. Dabei kollidierten die Außenspiegel der beiden Pkw miteinander. Der Unfallbeteiligte verließ daraufhin den Unfallort, ohne ...

mehr