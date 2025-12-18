POL-NOM: Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss
Bad Gandersheim (ots)
Kreiensen - Bahnhofstraße, 16.12.25, 19:15 Uhr
Beamte der Polizei Bad Gandersheim kontrollierten einen 21 jährigen Fahrer eines Opel Corsa aus dem Bereich Einbeck. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellen die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von THC stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrzeugführer wurde eine Verkehrsordnungswidrigkeit eingeleitet.
