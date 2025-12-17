POL-NOM: Diebstahl eines E-Scooters
Bad Gandersheim (ots)
37581 Bad Gandersheim, Braunschweiger Straße 3, Tatzeitraum: Dienstag, 16.Dezember 2025 gegen 22.00 Uhr und Mittwoch, 17. Dezember 2025 gegen 11.00 Uhr
Im o.a. Zeitraum entwendete eine bislang unbekannte Person einen unverschlossenen E-Scooter der Firma XIAOMI. Zeugen und Zeuginnen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Bad Gandersheim unter der Telefonnummer 05832/95390 in Verbindung zu setzen. (kla)
