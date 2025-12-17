PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl eines E-Scooters

Bad Gandersheim (ots)

37581 Bad Gandersheim, Braunschweiger Straße 3, Tatzeitraum: Dienstag, 16.Dezember 2025 gegen 22.00 Uhr und Mittwoch, 17. Dezember 2025 gegen 11.00 Uhr

Im o.a. Zeitraum entwendete eine bislang unbekannte Person einen unverschlossenen E-Scooter der Firma XIAOMI. Zeugen und Zeuginnen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Bad Gandersheim unter der Telefonnummer 05832/95390 in Verbindung zu setzen. (kla)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 17.12.2025 – 08:33

    POL-NOM: Verkehrsunfallflucht in der Leinestraße in Greene

    Bad Gandersheim (ots) - Am 05.12.2025, gegen 17:45 Uhr, kam es in 37574 Einbeck im Ortsteil Greene in der Leinestraße auf Höhe der Hausnummer 4 zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine bislang unbekannte Person befuhr mit dem bislang unbekannten Pkw die Leinestraße in Richtung L487. Dabei kollidierten die Außenspiegel der beiden Pkw miteinander. Der Unfallbeteiligte verließ daraufhin den Unfallort, ohne ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 07:59

    POL-NOM: Zwei Verkehrsunfallfluchten auf einem Parkplatz

    Northeim (ots) - Northeim, Schaupenstiel / Parkplatz, Dienstag, 16.12.2025, 09.52 - 11.00 Uhr sowie 10.00 - 11.45 Uhr NORTHEIM (Wol) Am gestrigen Dienstag kam es auf dem Parkplatz der Alten Brauerei im Schaupenstiel in Northeim zu zwei Verkehrsunfallfluchten. Hier wird aufgrund der zeitlichen Überschneidung ein Tatzusammenhang geprüft. Ein gemeldeter Unfall hat sich ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 07:38

    POL-NOM: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

    Northeim (ots) - Northeim OT Hammenstedt, Bundesstraße 241, Dienstag, 16.12.2025, 21.30 Uhr HAMMENSTEDT (Wol) Am Dienstag befuhr ein 30-jähriger Northeimer die B241 aus Katlenburg in Richtung Hammenstedt. Kurz vor der Ortschaft Hammenstedt kam ihm ein Auto entgegen, welches über die Mittellinie fuhr und einen Zusammenstoß der beiden Spiegel verursachte. Die unbekannte Person setzte die Fahrt in Richtung Katlenburg ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren