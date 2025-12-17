Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Northeim (ots)

Northeim OT Hammenstedt, Bundesstraße 241, Dienstag, 16.12.2025, 21.30 Uhr

HAMMENSTEDT (Wol)

Am Dienstag befuhr ein 30-jähriger Northeimer die B241 aus Katlenburg in Richtung Hammenstedt. Kurz vor der Ortschaft Hammenstedt kam ihm ein Auto entgegen, welches über die Mittellinie fuhr und einen Zusammenstoß der beiden Spiegel verursachte. Die unbekannte Person setzte die Fahrt in Richtung Katlenburg fort.

Der 30-Jährige wendete und versuchte dem grauen Auto der Marke Ford mit Northeimer Kennzeichen zu folgen. Aufgrund des schnellen Fahrtempos verlor er in der Ortschaft Lindau das Auto aus den Augen. Die Polizei wurde anschließend per Notruf über die Verkehrsunfallflucht informiert und anschließend begab sich der Northeimer zur Northeimer Polizeidienststelle, um den Unfall aufnehmen zu lassen.

Aufgrund der Fluchtrichtung wurde eine Streife der Polizei Duderstadt informiert. Im Ortsteil Mingerode konnte im Gegenverkehr ein grauer Ford mit einer Beschädigung am Seitenspiegel festgestellt werden, weshalb dieses einer Kontrolle unterzogen werden sollte. Trotz mehrfacher Aufforderung mittels TOP und einem Sondersignal reagierte der Fahrer nicht und setzte die Fahrt fort. Erst nachdem die Lichthupe und das Sondersignal weiterhin stark frequentiert genutzt wurden, reagierte der Fahrer und hielt an.

Der Fahrer gab an, dass er kein Deutsch verstehen würde. Bei der Kontrolle konnte direkt Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Während der Kontrolle, bei der eine Sprach-App zur Übersetzung genutzt wurde, stritt der 46-jährige Fahrer aus Duderstadt den Unfall ab. Die Schäden am Auto seien Altschäden. Zudem hinterfragte er die Funktionsfähigkeit des mobilen Messgeräts zur Bestimmung des Atemalkohols, nachdem dieses bei ihm einen Wert von über 1,8 Promille aufzeigte. Der Mann wurde während der Maßnahmen verbal aggressiver, bis Verwandte eintrafen und ihn beruhigten und übersetzten.

Anschließend konnte der Duderstädter in ein Krankenhaus gebracht werden, um eine Blutprobenentnahme durchführen zu lassen. Die Autoschlüssel wurden bei ihm sichergestellt und seiner Frau übergeben.

Gegen den 46-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkoholkonsum sowie der Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Zudem wurde ihm erläutert, dass ihm die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen wurde und er bis auf Weiteres somit keine fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeuge führen darf.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell