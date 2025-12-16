Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 21-jähriger fuhr unter Einfluss von Betäubungsmittel Auto - Weiterfahrt untersagt

Northeim (ots)

37154 Northeim, Lange Lage, Montag, 15.12.2025, 10.47 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Ein 21-jähriger Mann befuhr am Montagvormittag mit seinem Pkw die Bundesstraße 3/ Lange Lage in Northeim. Hier wurde er einer Verkehrskontrolle durch die Polizei Northeim unterzogen. Während der Verkehrskontrolle wurde freiwilliger Urin-Vortest durch den 21-jährigen durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf THC und Amphetamin. Auf Nachfrage räumte der Fahrer den vorherigen Konsum von Betäubungsmitteln ein.

Im weiteren Verlauf wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Neben der Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss, wurde auch eine Strafanzeige wegen des unerlaubten Besitzes von Amphetamin eingeleitet.

