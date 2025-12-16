PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 21-jähriger fuhr unter Einfluss von Betäubungsmittel Auto - Weiterfahrt untersagt

Northeim (ots)

37154 Northeim, Lange Lage, Montag, 15.12.2025, 10.47 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Ein 21-jähriger Mann befuhr am Montagvormittag mit seinem Pkw die Bundesstraße 3/ Lange Lage in Northeim. Hier wurde er einer Verkehrskontrolle durch die Polizei Northeim unterzogen. Während der Verkehrskontrolle wurde freiwilliger Urin-Vortest durch den 21-jährigen durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf THC und Amphetamin. Auf Nachfrage räumte der Fahrer den vorherigen Konsum von Betäubungsmitteln ein.

Im weiteren Verlauf wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Neben der Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss, wurde auch eine Strafanzeige wegen des unerlaubten Besitzes von Amphetamin eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 16.12.2025 – 07:29

    POL-NOM: Polizei beendet Autofahrt nach Alkoholfahrt

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Hillerser Straße, Montag, 15.12.2025, 07.42 Uhr NORTHEIM (mil) - Am Montagmorgen befuhr ein 67-jähriger Mann mit seinem PKW die Hillerser Straße in Northeim entlang, als er von der Polizei Northeim einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde bei dem Mann Alkoholgeruch wahrgenommen und schließlich ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 07:19

    POL-NOM: Unbekannte Person entwendet Entsorgungstonnen

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Breite Straße 59, Sonntag, 14.12.2025, 22.30 Uhr - Montag, 15.12.2025, 12.00 Uhr NORTHEIM (mil) - Eine bislang unbekannte Person entwendete im Zeitraum zwischen Sonntagnacht und Montagmittag eine Mülltonne für Speisereste und eine Metalltonne für Frittierfettreste eines Lebensmittelentsorgungsuternehmens. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person in unbekannte Richtung. Der ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 14:30

    POL-NOM: Sachbeschädigung auf einem Rastplatz an der A7

    Bad Gandersheim (ots) - 37589 Kalefeld, Autobahn 7, Rastplatz Am Bierberg West Am 13.12.2025, gegen 08:30 Uhr, kam es auf dem Rastplatz Bierberg West an der A7 zu einer Sachbeschädigung durch mehrere Täter. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete circa vier bis fünf männliche Personen, welche mit Graffitifarbe das dortige Toilettenhäuschen und ein Verkehrsschild beschmierten. Trotz des sofortigen Aufsuchens des Tatortes ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren