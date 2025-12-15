Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung auf einem Rastplatz an der A7

Bad Gandersheim (ots)

37589 Kalefeld, Autobahn 7, Rastplatz Am Bierberg West

Am 13.12.2025, gegen 08:30 Uhr, kam es auf dem Rastplatz Bierberg West an der A7 zu einer Sachbeschädigung durch mehrere Täter. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete circa vier bis fünf männliche Personen, welche mit Graffitifarbe das dortige Toilettenhäuschen und ein Verkehrsschild beschmierten. Trotz des sofortigen Aufsuchens des Tatortes durch eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariates Bad Gandersheim konnten vor Ort keine Täter mehr festgestellt werden.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 1000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Bad Gandersheim unter 05382-95390. (geh)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell