Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl der Geldbörse beim Einkaufen

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Neue Straße, 11.12.2025, 12:00-13:30 Ein 88-jähriger Bad Gandersheimer befand sich in dem genannten Zeitraum zum Einkaufen im ALDI Markt in Bad Gandersheim. Durch eine bislang unbekannte Person wurde diesem währenddessen unbemerkt die Geldbörse aus der hinteren Hosentasche entwendet. Der Geschädigte erstattete Strafanzeige. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Bad Gandersheim unter der Telefonnummer: 05382 95390 in Verbindung zu setzen (geh).

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell