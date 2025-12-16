Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unbekannte Person entwendet Entsorgungstonnen

Northeim (ots)

37154 Northeim, Breite Straße 59, Sonntag, 14.12.2025, 22.30 Uhr - Montag, 15.12.2025, 12.00 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine bislang unbekannte Person entwendete im Zeitraum zwischen Sonntagnacht und Montagmittag eine Mülltonne für Speisereste und eine Metalltonne für Frittierfettreste eines Lebensmittelentsorgungsuternehmens. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person in unbekannte Richtung. Der Schaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Betrag.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell