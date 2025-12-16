POL-NOM: Unbekannte Person entwendet Entsorgungstonnen
Northeim (ots)
37154 Northeim, Breite Straße 59, Sonntag, 14.12.2025, 22.30 Uhr - Montag, 15.12.2025, 12.00 Uhr
NORTHEIM (mil) -
Eine bislang unbekannte Person entwendete im Zeitraum zwischen Sonntagnacht und Montagmittag eine Mülltonne für Speisereste und eine Metalltonne für Frittierfettreste eines Lebensmittelentsorgungsuternehmens. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person in unbekannte Richtung. Der Schaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Betrag.
Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle
Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell