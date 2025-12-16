PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Polizei beendet Autofahrt nach Alkoholfahrt

Northeim (ots)

37154 Northeim, Hillerser Straße, Montag, 15.12.2025, 07.42 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Am Montagmorgen befuhr ein 67-jähriger Mann mit seinem PKW die Hillerser Straße in Northeim entlang, als er von der Polizei Northeim einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde bei dem Mann Alkoholgeruch wahrgenommen und schließlich ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über 0,7 Promille. Eine gerichtsverwertbare Messung in der Polizeidienststelle lag ebenfalls oberhalb der 0,5 Promillegrenze, sodass gegen den Mann folglich ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt bis zur vollständigen Ausnüchterung untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

