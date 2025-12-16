PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Polizei Northeim startet Kontrollwoche "Keine Geschenke für Diebe"

POL-NOM: Polizei Northeim startet Kontrollwoche "Keine Geschenke für Diebe"
  • Bild-Infos
  • Download

Northeim (ots)

Bad Gandersheim, Weihnachtsmarkt, Montag, 15.12.2025

BAD GANDERSHEIM (Wol)

Mit dem Start der Weihnachtszeit und dem damit verbundenen erhöhten Personenaufkommen in Städten und Gemeinden intensiviert die Polizei Northeim ihre Präventionsarbeit. Seit dieser Woche führt die Verfügungseinheit der Polizei Northeim im gesamten Landkreis die Kontrollwoche "Keine Geschenke für Diebe" durch.

Achtung im Gedränge: Taschendiebe nutzen Unaufmerksamkeit gezielt aus

Die Polizei warnt erneut eindringlich vor der Gefahr des Taschendiebstahls. Täterinnen und Täter nutzen gezielt das Gedränge und die Unaufmerksamkeit der Bürgerinnen und Bürger aus, insbesondere auf:

   - Weihnachtsmärkten
   - In öffentlichen Verkehrsmitteln
   - Beim Einkaufen

Präventionsstart auf dem Weihnachtsmarkt Bad Gandersheim

Die Kontrollwoche startete gestern auf dem Weihnachtsmarkt in Bad Gandersheim. Ziel der Auftaktaktion war es, Bürgerinnen und Bürger aktiv anzusprechen und direkt vor Ort Präventionshinweise zu vermitteln.

Dabei wurden gezielt präventive Gespräche mit Personen geführt, deren Wertgegenstände - insbesondere Handtaschen - ungenügend gegen Diebstahl gesichert waren.

Im Laufe dieser Woche werden weitere Kontroll- und Präventionsaktionen im gesamten Landkreis Northeim folgen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 16.12.2025 – 07:37

    POL-NOM: 21-jähriger fuhr unter Einfluss von Betäubungsmittel Auto - Weiterfahrt untersagt

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Lange Lage, Montag, 15.12.2025, 10.47 Uhr NORTHEIM (mil) - Ein 21-jähriger Mann befuhr am Montagvormittag mit seinem Pkw die Bundesstraße 3/ Lange Lage in Northeim. Hier wurde er einer Verkehrskontrolle durch die Polizei Northeim unterzogen. Während der Verkehrskontrolle wurde freiwilliger Urin-Vortest durch den 21-jährigen ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 07:29

    POL-NOM: Polizei beendet Autofahrt nach Alkoholfahrt

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Hillerser Straße, Montag, 15.12.2025, 07.42 Uhr NORTHEIM (mil) - Am Montagmorgen befuhr ein 67-jähriger Mann mit seinem PKW die Hillerser Straße in Northeim entlang, als er von der Polizei Northeim einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde bei dem Mann Alkoholgeruch wahrgenommen und schließlich ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 07:19

    POL-NOM: Unbekannte Person entwendet Entsorgungstonnen

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Breite Straße 59, Sonntag, 14.12.2025, 22.30 Uhr - Montag, 15.12.2025, 12.00 Uhr NORTHEIM (mil) - Eine bislang unbekannte Person entwendete im Zeitraum zwischen Sonntagnacht und Montagmittag eine Mülltonne für Speisereste und eine Metalltonne für Frittierfettreste eines Lebensmittelentsorgungsuternehmens. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person in unbekannte Richtung. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren