Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Polizei Northeim startet Kontrollwoche "Keine Geschenke für Diebe"

Bild-Infos

Download

Northeim (ots)

Bad Gandersheim, Weihnachtsmarkt, Montag, 15.12.2025

BAD GANDERSHEIM (Wol)

Mit dem Start der Weihnachtszeit und dem damit verbundenen erhöhten Personenaufkommen in Städten und Gemeinden intensiviert die Polizei Northeim ihre Präventionsarbeit. Seit dieser Woche führt die Verfügungseinheit der Polizei Northeim im gesamten Landkreis die Kontrollwoche "Keine Geschenke für Diebe" durch.

Achtung im Gedränge: Taschendiebe nutzen Unaufmerksamkeit gezielt aus

Die Polizei warnt erneut eindringlich vor der Gefahr des Taschendiebstahls. Täterinnen und Täter nutzen gezielt das Gedränge und die Unaufmerksamkeit der Bürgerinnen und Bürger aus, insbesondere auf:

- Weihnachtsmärkten

- In öffentlichen Verkehrsmitteln

- Beim Einkaufen

Präventionsstart auf dem Weihnachtsmarkt Bad Gandersheim

Die Kontrollwoche startete gestern auf dem Weihnachtsmarkt in Bad Gandersheim. Ziel der Auftaktaktion war es, Bürgerinnen und Bürger aktiv anzusprechen und direkt vor Ort Präventionshinweise zu vermitteln.

Dabei wurden gezielt präventive Gespräche mit Personen geführt, deren Wertgegenstände - insbesondere Handtaschen - ungenügend gegen Diebstahl gesichert waren.

Im Laufe dieser Woche werden weitere Kontroll- und Präventionsaktionen im gesamten Landkreis Northeim folgen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell